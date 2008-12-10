Требуется небольшая доработка Webasyst: 1. Сделать тип дополнительных характеристик товара «Изображение» и выводить картинки в качестве доп характеристик. Картинки выводятся сразу все. При добавлении в корзину учитывается выбранная картинка. Цена товара изменяется в зависимости от выбранного ...
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется немного доработать Webasyst. Надо сделать, чтобы в админке отображался в том числе пароль пользователя, указанный им при регистрации. Доступа к серверу нет. Просьба делать на Вашем хостинге, а мне предоставить готовые (работоспособные) файлы. Для исполнителей с ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется создать интернет-магазин "с нуля" на любой CMS. В идеале - на Shop-Script или Joomla, но не принципиально. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ САЙТА: Предстраница на flash Анимированная flash или gif шапка сайта Анимированные элементы на сайте (кнопки, маленькие ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт15 лет назад
Проект перевыставлен. т.к. предыдущий исполнитель пропал. Есть готовый сайт на Shop-Script Premium. Даже есть дизайн. Но он очень скудный и "невеселый", что противоречит тематике сайта. ПРОШУ: 1) Сделать пару-тройку вариантов дизайна. Особых пожеланий - минимум. Главное, "прочувствовать" тему ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗакрыт15 лет назад
- $200
Требуется сделать НЕ ШАБЛОННЫЙ дизайн двух сайтов на Shop-Script и лого (не сложные). Тематика дизайнов разная: "Инквизиция" и "Сумасшествие клерков в офисе" :) Техническое задание писать не буду (не обучен). Думаю, тут и так все понятно ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен15 лет назад