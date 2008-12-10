belbel

Viktor Bashilov belbel

 
46 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработать Webasyst

    Требуется небольшая доработка Webasyst: 1. Сделать тип дополнительных характеристик товара «Изображение» и выводить картинки в качестве доп характеристик. Картинки выводятся сразу все. При добавлении в корзину учитывается выбранная картинка. Цена товара изменяется в зависимости от выбранного ...

    Webasyst
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать дополнение в Webasist (Shop Script)

    Требуется немного доработать Webasyst. Надо сделать, чтобы в админке отображался в том числе пароль пользователя, указанный им при регистрации. Доступа к серверу нет. Просьба делать на Вашем хостинге, а мне предоставить готовые (работоспособные) файлы. Для исполнителей с ...

    Webasyst
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сайт магазина подарков с flash-предстраницей

    Требуется создать интернет-магазин "с нуля" на любой CMS. В идеале - на Shop-Script или Joomla, но не принципиально. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ САЙТА: Предстраница на flash Анимированная flash или gif шапка сайта Анимированные элементы на сайте (кнопки, маленькие ...

    JoomlaFlashФорма обратной связи
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка дизайна сайта на Shop-Script Premium

    Проект перевыставлен. т.к. предыдущий исполнитель пропал. Есть готовый сайт на Shop-Script Premium. Даже есть дизайн. Но он очень скудный и "невеселый", что противоречит тематике сайта. ПРОШУ: 1) Сделать пару-тройку вариантов дизайна. Особых пожеланий - минимум. Главное, "прочувствовать" тему ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать дизайны сайтов на Shop-Script

    $200

    Требуется сделать НЕ ШАБЛОННЫЙ дизайн двух сайтов на Shop-Script и лого (не сложные). Тематика дизайнов разная: "Инквизиция" и "Сумасшествие клерков в офисе" :) Техническое задание писать не буду (не обучен). Думаю, тут и так все понятно ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
itif
42 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
$20
10 баллов
14 лет назад
Сделать дополнение в Webasist (Shop Script)
Спасибо. Было приятно работать.
Отлично! Олег просто Мастер. Сделал все буквально за пару часов!
Ответный отзыв
trebunskiy
Аркадий 
43 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Сделать дизайны сайтов на Shop-Script
Очень приятно было работать с Виктором Четкие условия предоплаты и оплаты работы, мнгновенные корректировки во время работы. Буду рад сотрудничать в дальнейшем
Если и буду в будущем что-то заказывать - только у этого человека! Все сделал так, хотелось... Если все подрядчики тут были бы такие - отрицательных отзывов не было бы ни у кого никогда!
Ответный отзыв