Дизайн, верстка, дизайн модулей под Joomla 1.5

Только дизайн - ПСД! Для будущей социальной сети WebRap.Ru нужен нормальный дизайн. Нужно сделать следующее: ) 1. - Личная страница. Это как профиль вконтакте - только свои поля и свои цвета. сворачивания блоков не нужно. Хотелось бы ораньжевые ...