Дизайн, верстка, дизайн модулей под Joomla 1.5

Добрый день, уважаемые фрилансеры! Объявляется конкурс на создание дизайна сайта для фирмы, осуществляющей свою деятельность в сфере межличностных коммуникаций. Подробнее - в ТЗ. Необходим опыт в создании оригинальных, технологичных сайтов. Требования к дизайну- стильно, дорого, элитно.Рассчитано ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1)Дизайн + CSS + Верстка под JOOMLA 1.5 CMS:
a)главная страница
б)внутренние страницы
в)Фотогаллерея
г)Медиа-плеер
д)Остальные модули
е)тестирование на валидность в различных браузерах;
2)Модули:
а)Новости(новостная лента с поддержкой RSS2.0)
б)Поиск на сайте
в)Модуль "Фотогаллерея"
г)Модуль "Медиа-плеер"
д)Подписка и рассылка на различные категории
е)Карта сайта(sitemap.xml)
3)Дополнительные функции
а)Последние сообщения с удаленного форума IPB(?)
б)Автоматическая рассылка новостей по шаблону(лучшие новости за месяц)
Человек или организация, которая займется данной работой, будет постоянным суппортом сайта.
Все подробности обговариваются отдельно.
Ищу только с положительными отзывами и с богатым портфолио.
Предоплата обговаривается отдельно, полную сумму выплачиваю по факту.
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