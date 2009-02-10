Требуется несколько сайтов

Дизайн сайтовЗакрыт26 заявок348 просмотров
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Доброго.

Требуется 3 таких вот каталога статей, настроить, сделать дизайн (чтобы отличался и выглядел более менее), залить на хостинг.

Если устроит цена, будет приличный заказ.

Цену указывайте за 1 сайт.

Безумные предложения вроде 100 у.е. за сайт не интересуют.

15 лет назад
234sha
41 годПольша
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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