Требуется несколько сайтов

Добрый день, уважаемые фрилансеры! Объявляется конкурс на создание дизайна сайта для фирмы, осуществляющей свою деятельность в сфере межличностных коммуникаций. Подробнее - в ТЗ. Необходим опыт в создании оригинальных, технологичных сайтов. Требования к дизайну- стильно, дорого, элитно.Рассчитано ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго.
Требуется 3 таких вот каталога статей, настроить, сделать дизайн (чтобы отличался и выглядел более менее), залить на хостинг.
Если устроит цена, будет приличный заказ.
Цену указывайте за 1 сайт.
Безумные предложения вроде 100 у.е. за сайт не интересуют.
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