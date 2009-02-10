Требуется несколько сайтов

Проект перевыставлен. т.к. предыдущий исполнитель пропал. Есть готовый сайт на Shop-Script Premium. Даже есть дизайн. Но он очень скудный и "невеселый", что противоречит тематике сайта. ПРОШУ: 1) Сделать пару-тройку вариантов дизайна. Особых пожеланий - минимум. Главное, "прочувствовать" тему ...