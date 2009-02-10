Дизайн главной страницы + верстка

Требования: 1. Оставить идею с лампочками, в шапке должна быть по сути такая же картинка, т.к. потом к ней будет рисоваться флешка, с практически таким же содержанием как сейчас. 2. Логотип остается (вышлю в векторе, или любом ...
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Дизайн и верстка главной страницы простенького сайта. Тематика: преподавание англ, китайского языков.
Шапка с названием сайта (названия еще нет), меню (горизонтальное) - О нас, Услуги (выпадающее -английский, китайский), Расписание, Новости, Статьи, Переводы, Контакты.
Элементы на странице: новости (дата, заголовок , небольшой тизер), статьи (дата, заголовок, побольше тизер), главная статья.
Футер.
Пожелания: в пастельных тонах, не перегруженный графикой, не шаблонно. Оплата Яндекс.Деньги. Сроки: сегодня-завтра.
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