Дизайн сайта-визитки

Нужен сайт-визитка для мастера-стилиста (парикмахера),

-страница в с небольшим текстом об услугах, контактами, и 2-3 фотографиями девушек с красивыми волосами

-страница для записи на приём

-страница для гостевой книги

интересует

1) цена только дизайна и фотографии для сайта в psd

2) цена рабочего сайта (домен и хостинг есть)

3) цена дизайна визитки ( бумажной чтобы раздавать людям ) в таком же стиле как и сайт

всё нужно придумать и сделать красиво и стильно.

желательно чтобы у вас был опыт в создании таких сайтов-визиток, чтобы можно было оценить качество исполнения и определится с макетом будущего сайта на основе уже законченных наработок.

сроки не горят, если мы договоримся то я могу подождать когда вы освободитесь.