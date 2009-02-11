Дизайн портала недвижимости

$50
Дизайн сайтовЗакрыт23 заявки282 просмотра
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Нужен дизайн портала недвижимости.

Прототип дизайна сайт http://www.artlebedev.ru/everything/fuib/site/ "Сайт Первого Украинского международного банка"

-Дизайн выполнен по теме недвижимость

-На подобии приведенного выше прототипа

-Логотип

ICQ 318309

SKYPE capitan13morgan

15 лет назад
DEJAVU1985
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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