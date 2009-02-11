Редизайн шаблона-перерисовать несколько картинок

Сайт web-antikvar.com.ua

Необходимо адаптировать дизайн шаблона под антикварную тему (перерисовать фон, лого, значки и т.п, чтобы не менять верстку) - какая-то винтажная фактура вместо виноградных гроздьев, листьев и т.п.

Примерный список всего что нужно перерисовать, файлы в архиве.

1) Логотип: WEB-ANTIKVAR интернет-магазин антикварных и винтажных предметов со всего мира

Картинка - не очень слащавая.

header.jpg - здесь можно написать заголовок,

а картинку тогда здесь logo.png

2) advert5.jpg - зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность совершать покупки, получать рассылку о новых поступлениях и читать наши статьи полностью

3) bg-bottom.jpg - меняем подложку

bg-top.jpg

bg-middle.gif - можем не менять

4) cart.png - меняем на более гламурную картинку сумки или корзинки

5) go.png - кнопочку какую-то симпатичную с русским текстом "выбрать"

mainbody-banner-left.jpg mainbody-banner-right.jpg- убрать вовсе или поменять

6) Все остальное - бутылки и рюмки символизирующие категории - поменять их на какие-то крестики, точечки и т.п.

Хочу видеть стоимость, сроки, примеры работ (возможно у кого-то было что-то похожее).