Разработка дизайна обменника!

$100
Дизайн сайтовЗавершен20 заявок249 просмотров
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Надо разработать общий дизайн главной страницы сайта! Пожелания-просто,стильно,оригинально,НЕ КАК У ВСЕХ!!!

15 лет назад
A_next
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
edelvaice
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$100
2 дня
Если человек професионал своего дела,то это сразу чувствуеться!!!даже если он так не думает! Великолепное ощущение потребности клиента,легко и приятно работать! Все сделано на высшем уровне и качеством! По времени идеально в сроки! Всем советую , если конечно ВАМ хочеться чего то нестандартного,не шаблоного!!! Иногда люди талантливы и сами этого не замечают! От работы и знакомства с этим человек я получил огромное удовлетворение! Вот данная работа -> http://www.weblancer.net/users/edelvaice/portfolio/510672.html#item
Андрей очень хороший и приятный человек, проявил себя в качестве заказчика который четко ставит требования к работе, что существенно облегчает работу. Оплата была произведена вовремя...Сотрудничеством довольна. Побольше таких заказчиков как Андрей! Отзыв конечно только положительный!
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