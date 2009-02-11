Разработка дизайна обменника!

Требуется разработать дизайн сайта jobnet.com.ua, в виде psd шаблона главной и контент страницы. С сохранением всего функционала, который уже есть на сайте. Перед началом работы хотелось бы увидеть наброски дизайна, можно от руки. Дизайн ...
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Надо разработать общий дизайн главной страницы сайта! Пожелания-просто,стильно,оригинально,НЕ КАК У ВСЕХ!!!
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