Дизайн сайта рыбопромышленной компании

Нужен дизайн одной страницы(графика, css), наподобии http://www.tonyakingdesigns.com/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цветами, объектами, формами, формами и линиями существующую блок схему показать в удобном и понятном для пользователя виде. Учитывая дизайнерский опыт, решения и ДИЗАЙНЕРСКИЕ ИДЕИ, через призму существующих корпоративных цветов (синий, белый, желтый) придумать и создать качественный, интересный, изысканный, удобный и не колхозный дизайн. Дизайн должен быть сделан соблюдая правила корпоративного дизайна рыбопромышленной компании.
- белый фон
- трехколоночная система
- концепция приближенная к web 2.0
- основной шрифт Arial, 13, т.е. +1 к стандартному 12му.
- базирование на фирменных цветах белом (фон + 20%), оттенках голубого (до 60%), желтом (20%)
- элементы и стилистика дизайна соответствующая деятельности компании, т.е. рыбопродукция и морепродукты.
- стиль в деталях и дизайнерских решениях
- удобство решений
- качество
- легкость восприятия
- отсутствие эффекта «шахматной доски», т.е. все блоки в заливке и отдельно друг от друга.
- исключить «кашу» и перегруз
- максимум 3-4 цвета
- соответствие блок схеме
- отдельная шапка
- выделение областей оттенками
- простая навигация
- четкий, ярко выраженный логотип
- градиенты, блики, иконки
- присутствие графических или рисованных объектов на рыбопромышленную тематику, а именно: мороженая рыбопродукция, рыбное филе, стейк семги и тп
Нам не надо
Банальное раскрашивание и обыгрывание блоков цветами. Не надо «на прокатить». Опыт работы есть и заметим сразу. Мы платим за ваш талан и решение вашей основной дизайнерской задачи. Как представить посетителю удобный, легкий и красивый сайт на который приятно смотреть и которым приятно пользоваться. Мы все сделали для вашего удобства. Пожалуйста, воплотите ваши дизайнерские идеи и решения и создайте из этой серой блок схемы, то, что выглядеть стильно и качественно. Делаете один вариант, если он совсем не нравиться второй. Работаем через Сервис безопасной сделки.
Условия
Надеемся на качественную и плодотворную работу без геммороя.
На выходе только PSD, т.е. без верстки
Консультирование по дизайну через скайп и не текстовые романы
Дизайн одной страницы + формы каталога продукции
Срок – 5 дней (обязательно через 3 дня уже, что-то показать)
Стоимость – 8000 рублей
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