Дизайн сайта рыбопромышленной компании

$250
Дизайн сайтовЗавершен12 заявок634 просмотра
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Цветами, объектами, формами, формами и линиями существующую блок схему показать в удобном и понятном для пользователя виде. Учитывая дизайнерский опыт, решения и ДИЗАЙНЕРСКИЕ ИДЕИ, через призму существующих корпоративных цветов (синий, белый, желтый) придумать и создать качественный, интересный, изысканный, удобный и не колхозный дизайн. Дизайн должен быть сделан соблюдая правила корпоративного дизайна рыбопромышленной компании.

- белый фон

- трехколоночная система

- концепция приближенная к web 2.0

- основной шрифт Arial, 13, т.е. +1 к стандартному 12му.

- базирование на фирменных цветах белом (фон + 20%), оттенках голубого (до 60%), желтом (20%)

- элементы и стилистика дизайна соответствующая деятельности компании, т.е. рыбопродукция и морепродукты.

- стиль в деталях и дизайнерских решениях

- удобство решений

- качество

- легкость восприятия

- отсутствие эффекта «шахматной доски», т.е. все блоки в заливке и отдельно друг от друга.

- исключить «кашу» и перегруз

- максимум 3-4 цвета

- соответствие блок схеме

- отдельная шапка

- выделение областей оттенками

- простая навигация

- четкий, ярко выраженный логотип

- градиенты, блики, иконки

- присутствие графических или рисованных объектов на рыбопромышленную тематику, а именно: мороженая рыбопродукция, рыбное филе, стейк семги и тп

Нам не надо

Банальное раскрашивание и обыгрывание блоков цветами. Не надо «на прокатить». Опыт работы есть и заметим сразу. Мы платим за ваш талан и решение вашей основной дизайнерской задачи. Как представить посетителю удобный, легкий и красивый сайт на который приятно смотреть и которым приятно пользоваться. Мы все сделали для вашего удобства. Пожалуйста, воплотите ваши дизайнерские идеи и решения и создайте из этой серой блок схемы, то, что выглядеть стильно и качественно. Делаете один вариант, если он совсем не нравиться второй. Работаем через Сервис безопасной сделки.

Условия

Надеемся на качественную и плодотворную работу без геммороя.

На выходе только PSD, т.е. без верстки

Консультирование по дизайну через скайп и не текстовые романы

Дизайн одной страницы + формы каталога продукции

Срок – 5 дней (обязательно через 3 дня уже, что-то показать)

Стоимость – 8000 рублей

Дизайн сайта
15 лет назад
korotkovrrgroup
Юрий 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Art-Media
Андрей 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
15 лет назад
$250
5 дней
Пока это самый внятный дизайнер из всех с кем общался и работал в этом сервисе. Нет загонов и погони за деньгами. Даже без предоплаты, лишь бы в срок выпонить проект, сделал свою работу. Спасибо. Рекомендую!
Чёткое и понятное ТЗ. Работа оплачена полностью и сразу. Не заставляет ждать, что бывает обычно с другими, а это огромный плюс работы с данным человеком.
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