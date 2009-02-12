Шаблон для Wordpress

1. За основу нужно взять этот шаблон http://www.eblogtemplates.com/skittlish/

2. Нужно написать шаблон с нуля, структурно он должен быть похож на стандартный шаблон classic, чтобы в дальнейшем можно было легче его редактировать.

3. Шаблон должен быстро загружаться.

4. Интересует только одно цветовое исполнение (зеленое).

5. Использование изображений в сайдбаре не обязательно, достаточно просто сделать монотонный зеленый цвет.

6. Шапка и футер тоже, достаточно одного цвета.

7. Шапка должна выглядеть примерно так:

баннер 460х90 >

бан460х60 --- бан460х60 >

похожая структура шапки на http://seomoney.org.ua/

8. В сайдбаре должны распологаться виджеты, настраиваемые только из админки.

9. Изображения в постах не должны быть обведены линиями.

10. 3 сайдбара в футере, настраиваемые из админки.

11. При навигации по меткам и рубрикам, посты на сформированных страницах должны выводиться полностью.

12. Порядок отображения информации в постах должен быть таким: название, контент, дополнительная информация (дата, автор, рубрика, метки), комментарии.

13. И еще что-то мелкое будет, наверное, в процессе...