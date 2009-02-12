Дизайн сайта по натяжным потолкам

Необходимо две страницы, гл. внутренняя. немного флэша в шапке, меняющиеся фото... вот, что нравиться: pro-snasti.ru/new baits.ru - этот уровень вполне сойдет. Сайт будет рыболовно - охотничий . Единственное, срок до субботы((( Еще нужно его сверстать....
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать дизайн сайта для фирмы по натяжным потолкам, в этом году юбилей фирмы (10 лет) и данная тематика должна присутствовать на сайте, также использование в дизайне несложного флеш-ролика (сверкающие звездочки на фоне меняющихся фотографий объектов и тп). Логотип и фирменные цвета имеются.
Возможно найти подходящие варианты готовых шаблонов и, согласовав, переработать выбранный.
Срок - 2 дня.
Желательно дизайнер из Киева для личной встречи, также ищу дизайнера для долгосрочного сотрудничества.
Предлагайте стоимость работы.
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