Дизайн сайта по натяжным потолкам

Требуется разработать дизайн сайта для фирмы по натяжным потолкам, в этом году юбилей фирмы (10 лет) и данная тематика должна присутствовать на сайте, также использование в дизайне несложного флеш-ролика (сверкающие звездочки на фоне меняющихся фотографий объектов и тп). Логотип и фирменные цвета имеются.

Возможно найти подходящие варианты готовых шаблонов и, согласовав, переработать выбранный.

Срок - 2 дня.

Желательно дизайнер из Киева для личной встречи, также ищу дизайнера для долгосрочного сотрудничества.

Предлагайте стоимость работы.