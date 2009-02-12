Дизайн сайта по натяжным потолкам

Дизайн сайтовЗакрыт38 заявок386 просмотров
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Требуется разработать дизайн сайта для фирмы по натяжным потолкам, в этом году юбилей фирмы (10 лет) и данная тематика должна присутствовать на сайте, также использование в дизайне несложного флеш-ролика (сверкающие звездочки на фоне меняющихся фотографий объектов и тп). Логотип и фирменные цвета имеются.

Возможно найти подходящие варианты готовых шаблонов и, согласовав, переработать выбранный.

Срок - 2 дня.

Желательно дизайнер из Киева для личной встречи, также ищу дизайнера для долгосрочного сотрудничества.

Предлагайте стоимость работы.

Дизайн сайта
15 лет назад
antonio80
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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