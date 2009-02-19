Дизайн аналога указанного

Проект для дизайнеров испытывающих дифицит работы (внизу почему) Необходим легкий и красивый дизайн для файлообменника на финансовую тему. На главке нужна только форма с загрузками файла и ничего больше. По типу ya.ru . При скачивании файла ...
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Стоимость дизайна подобного указанному ( www.sim-travel.ru ). Без флеша.
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Пожалста, смотрите что надо, ну поберегите хотяб свое время.
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