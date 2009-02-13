Разработка дизайна сайта автозапчастей

Требуется разработка дизайна сайта, логотипа, верстка, интернет-магазина автозапчастей.

Элементы дизайна:

- логотип;

- основное меню;

- форма поиска;

- форма авторизации;

- блок корзины товаров;

- выбор разделов магазина;

- поле под основной контент страницы;

- футер;

Магазин имеет название Lenin-parts, поэтому в дизайне необходимо как-то обыграть связь с В.И.Лениным, но при этом оставаясь в рамках приличия.

Прошу указывать предложения только с ценами и отдельно за дизайн + логотип + верстку.