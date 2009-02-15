Переделка дизайна существующего сайта

Дизайн сайтовЗавершен57 заявок444 просмотра
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Есть сайт. Нужно обновить и переделать его дизайн.

15 лет назад
zulic
41 годКазахстан
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
22 отзыва
Выбранный исполнитель
Videomontage
Дмитрий 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$70
2 дня
Заказал изменение дизайна сайта. Работа выполнена на высоком уровне и учтены все мои просьбы. Всю графику сделал в очень короткий срок, как и договаривались. Очень приятный человек, буду заказывать и дальше ! Рекомендую
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