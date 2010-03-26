Доброго времени суток

Мы предлагаем вам свои услуги в области:

1) Flash программирования и анимации, идем от простого к сложному, делаем даже баннеры

2) Создания несложных flex приложений

3) Создания несложных desctop приложений на основе AIR

4) Encryptа вашего flash ролика.

5) Видеомонтажа и копозинга, наложения спецэффектов, линейного и нелинейного монтажа видео.

6) Создания 3d анимации по готовым моделям.

Сертификаты полученные мной

http://www.intuit.ru/diploma/A5SnlxPz2N54/A00067228/

Все расценки работы зависят от ее сложности и обсуждаются индивидуально с каждым заказчиком.

В портфолио показываются лишь те работы, которые были разрешены заказчиками к показу, работы сделанные и передающие авторские права к заказчику не показаны.

PS. Взломом не занимаемся и все что с ним связано.

Наши контактые данные

ICQ 7335808

Skype evro15

[email protected]

Или звоните

+79834059601

Спасибо за внимание.

С уважением, Дмитрий Солов.

Персональный Flash Сайт

http://a-dmitry.com

Сайт с видео уроками моего авторства

http://dz9.ru