Доброго времени суток
Мы предлагаем вам свои услуги в области:
1) Flash программирования и анимации, идем от простого к сложному, делаем даже баннеры
2) Создания несложных flex приложений
3) Создания несложных desctop приложений на основе AIR
4) Encryptа вашего flash ролика.
5) Видеомонтажа и копозинга, наложения спецэффектов, линейного и нелинейного монтажа видео.
6) Создания 3d анимации по готовым моделям.
Сертификаты полученные мной
http://www.intuit.ru/diploma/A5SnlxPz2N54/A00067228/
Все расценки работы зависят от ее сложности и обсуждаются индивидуально с каждым заказчиком.
В портфолио показываются лишь те работы, которые были разрешены заказчиками к показу, работы сделанные и передающие авторские права к заказчику не показаны.
PS. Взломом не занимаемся и все что с ним связано.
Наши контактые данные
ICQ 7335808
Skype evro15
Или звоните
+79834059601
Спасибо за внимание.
С уважением, Дмитрий Солов.
Персональный Flash Сайт
Сайт с видео уроками моего авторства
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