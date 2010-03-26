Videomontage

Дмитрий Videomontage

 
36 летРоссия/Иркутск
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Доброго времени суток

Мы предлагаем вам свои услуги в области:

1) Flash программирования и анимации, идем от простого к сложному, делаем даже баннеры

2) Создания несложных flex приложений

3) Создания несложных desctop приложений на основе AIR

4) Encryptа вашего flash ролика.

5) Видеомонтажа и копозинга, наложения спецэффектов, линейного и нелинейного монтажа видео.

6) Создания 3d анимации по готовым моделям.

Сертификаты полученные мной

http://www.intuit.ru/diploma/A5SnlxPz2N54/A00067228/

Все расценки работы зависят от ее сложности и обсуждаются индивидуально с каждым заказчиком.

В портфолио показываются лишь те работы, которые были разрешены заказчиками к показу, работы сделанные и передающие авторские права к заказчику не показаны.

PS. Взломом не занимаемся и все что с ним связано.

Наши контактые данные

ICQ 7335808

Skype evro15

[email protected]

Или звоните

+79834059601

Спасибо за внимание.

С уважением, Дмитрий Солов.

Персональный Flash Сайт

http://a-dmitry.com

Сайт с видео уроками моего авторства

http://dz9.ru

Flash
Портфолио
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Отзывы заказчиков
_ain
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$350
10 баллов
13 лет назад
Flash-презентация по образцу имеющейся в виде exe
Дмитрий, спасибо за отличную работу. Особенно хочу отметить креативность, терпение к нашим придиркам и умение понять специфику бизнеса, чтобы отразить ее в дизайне.
chuvashev
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$17
10 баллов
13 лет назад
Нужна помощь по flash
Делал заказ полгода назад, а про отзыв забыл. Дмитрий справился на отлично, в процессе исправно вносил все необходимые изменения и был на связи. В общем, рекомендую.
clavik
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Отображение flash в IE
Дмитрий быстро решил проблему, сделал все как надо! Твердых 10 баллов за работу!
php_koder
Вадим 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 отзывов
$10
10 баллов
14 лет назад
Flash-галерея
Рад сотрудничеству. Дмитрий сразу понял что мне необходимо и быстро нашел решение
Andreyka1984
Викторович 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
46 отзывов(-4)
$10
10 баллов
14 лет назад
Разместить флеш баннер на сайт.
Большое спасибо! Все объяснил четко и быстро, профи своего дела.