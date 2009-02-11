Написать PHP модуль для сайта

Нужен модуль партнёрской программы для DLE. Оплата - в WMZ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую.
Цель работы заключается в написании модуля на PHP для сайта. Что должен представлять из себя модуль.
1) Система начислений денег пользователям за уникальный просмотр их изображения при переходе к нам на сайт.
2) Должна быть реферальная программа у пользователей.
3) Собственно небольшая инструкция по установке мода
В дальнейшем модуль возможно будет нуждаться в модернизации. Премиум аккаунты, и т.д.
Веб сайт для которого планируется изготовоить модуль www.gozy.ru
На этом заканчиваю. Жду ваших предложений.
Спасибо.
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