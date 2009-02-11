Написать PHP модуль для сайта

Приветствую.

Цель работы заключается в написании модуля на PHP для сайта. Что должен представлять из себя модуль.

1) Система начислений денег пользователям за уникальный просмотр их изображения при переходе к нам на сайт.

2) Должна быть реферальная программа у пользователей.

3) Собственно небольшая инструкция по установке мода

В дальнейшем модуль возможно будет нуждаться в модернизации. Премиум аккаунты, и т.д.

Веб сайт для которого планируется изготовоить модуль www.gozy.ru

На этом заканчиваю. Жду ваших предложений.

Спасибо.