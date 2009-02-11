Очень простая система для статистики сайта

Задача:

- есть большое количество однотипных страниц на одном домене (например профили пользователей)

- любой пользователь заходит на наш сайт и нажимает кнопку "сгенерировать код для статистики", получает javascript код который нужно вставить на свой профиль и некий "пароль" к этому коду.

- пользователь вставляет код на сайт, мы начинаем считать хиты. нужно учитывать такие параметры: сколько всего хитов, сколько уникальных, распределение по странам, реферы, браузеры. дополнительные параметры учитывать можно но не обязательно.

- для просмотра статистики пользователь входит на наш сайт, вбивает полученный пароль и попадает на страницу со статистикой. вся статистика показана на _одной_ странице. важный момент - если один и тот же код поставить на несколько разных профилей то на странице статистики статистика каждого профиля отображается своим блоком. единственный доступный фильтр - время (например просмотреть за вчера, за сегодня, за всё время и тд).

- есть готовая структура бд, файлов, я объянсю общее видение кода и его структуру

- оптимизировать под нагрузки НЕ нужно

- можно, и НУЖНО использовать любые доступные сниппеты кода - и свои и фришные, для определения рефов, из других счётчиков - меня этот момент не волнует

- для графиков на странице статистики можно использовать любой бесплатный инструмент.

работа срочная, в комментариях пишите две цены - сколько вы хотите чтоб сделать это НА ЗАВТРА и какой ваш срок + стоимость при ваших сроках.

работа простая, я по ходу процесса помогу кодом и советами, если будет нужно. адекватный исполнитель получит шанс регулярных заказов.