Внедрение дизайна в шоп скрипт

Есть дизайн, расположение элементов, наполнение. Нужно доработать: 1 флешка, одно всплывающее меню, наполнение фотогалереи, мелкая доработка дизайна (шрифты, цвета)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно внедрить шаблон TM 21818 в движок WebAsyst Shop-Script.
От Вас цена в первую очередь. Безопасная сделка возможно.
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