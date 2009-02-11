Доработка скрипта интернет-магазина shopCMS

$50
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки149 просмотров
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Есть магазин на shopCMS, необходимо сделать следующую доработку: есть например товар А - когда заходишь в него идет описание общего товара А, а ниже варианты товара А с описанием что это за вариант (в коробке, в пакете, в кульке) а когда кликаешь на вариант например в коробке - то выходит список товаров с ценами.

15 лет назад
tekila
Петр 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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