Доработка скрипта интернет-магазина shopCMS

Есть магазин на shopCMS, необходимо сделать следующую доработку: есть например товар А - когда заходишь в него идет описание общего товара А, а ниже варианты товара А с описанием что это за вариант (в коробке, в пакете, в кульке) а когда кликаешь на вариант например в коробке - то выходит список товаров с ценами.