Сделать доработоку в Joomla-магазине

Google Earth - разыскивается специалист. Создан KML файл с данными по нашим объектам для google map ( http://www.divingfinder.com/divesitemap/ ) Нужно все устроить так, что бы это все было подготовлено к показу в www.earth.google.com/ocean/ хороший пример ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
В Joomla-магазин нужно добавить следующее:
Возможность установки цен товаров в разных валютах, и, соответственно, цифры в уведомлении о заказе покупателю и администратору фигурируют в валюте в которой был сделан заказ.
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Только для тех, у кого: - есть ОПЫТ работы с парсерами хмл! - есть ВРЕМЯ выполнить работу быстро - есть ЖЕЛАНИЕ доделать все до конца и за оговоренные сроки Требуется группа скриптов для работы с хмл: 1. ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5
Доброго Всем! Требуется мелкая доработка скрипта java, cms DLE 7.5Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо разработать несколько мини-игр на готовом движке OGRE. Ищем людей имеющих опыт работы на OGRE. Обязательно давайте ссылки на примеры готовых работ или скриншотыВеб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Только для тех, у кого есть опыт написания подобных скриптов. Предложения скрыты от других пользователей.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно создать простенький сайт PHP для потребительского общества. Есть версия сайта на html. Нужно перевести сайт на php, добавив администрирование, добавление, редактирование, отображение данных о клиентах ПО.Завершен15 лет назад
Требуется написать скрипт обработки SMS, который при поступлении SMS оплаты кидает игровые деньги на счет оплатившего игрока.Завершен15 лет назад
- $50
Что есть: для появляющегося диалогового окна (далее wlModalbox) использую: (см. вложение «window-modal-message.zip») пример готового решения: http://www.dhtmlgoodies.com/scripts/modal-message/demo-modal-message.html - понажимайте на ссылки Что надо: - сделать класс на javascript `wlModalbox` с использованием AJAX библиотеки Дмитрия Котерова `JsHttpRequest.js` (эту библиотеку уже давно ...Завершен15 лет назад
На сайте www.istra-gorod.ru не работает http://istra-gorod.ru/index.php?option=com_estateagent&Itemid=36 нельзя отсортировать объекты, удалить. не работает добавление фоток в галерею, + небольшая проблема с новостями. Всего работы на час-два. Жду ответственного работника с отзывами. СРОЧНО!Завершен15 лет назад
- $4000
Разработка интернет-портала с функциями интернет-магазина. Требования к разработчикам: 1. Уверенное знание языка программирования, на котором планируете реализовывать проект. 2. Хорошее знание БД, которую будете использовать в проекте. 3. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад