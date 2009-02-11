Сайт на PHP

Веб-программированиеЗавершен31 заявка330 просмотров
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Нужно создать простенький сайт PHP для потребительского общества. Есть версия сайта на html. Нужно перевести сайт на php, добавив администрирование, добавление, редактирование, отображение данных о клиентах ПО.

PHPСайт на PHP
15 лет назад
nikon
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
i_am_wind
Сергей 
NaN летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$50
4 дня
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