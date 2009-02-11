Запрос и получение данных с других сайтов

Задача стоит по созданию объектно ориентированного по\скрипта, работающего на стороне сервера. Нужно создать мультипоточный прокси чеккер, с разпараллеливанием процессов, запускающегося по крону + веб морда. Рабочие процессы: краулер-граббер чеккер прокси речеккер отобранных экспорт (списка в отдельную папку, фтп, емейл) Возможность запускать несколько ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно:
1. Простая форма:
Из списка выбирается один из аэропортов в Англии (список аэропортов и их 3х буквенные коды) будет предоставлен
Выбираются дата вылета (Departure), количество взрослых/детей
Пункт назначения всегда один и тот же Corfu (CFU) Greece
2. По выбранным параметрам скрипт делает запрос у сайтов - агентов по продаже билетов:
http://www.flights.monarch.co.uk
(Когда будете пробовать - выбирайте период с мая по сентябрь, в другое время полетов нет).
3. Скрипт получает запрошенные данные с вышеперечисленных сайтов.
Полученные результаты выводятся в таблицу с таким содержанием:
а) Логотип агента (агент - один из вышеперечисленных сайтов, откуда бралась информация)
б) Название агента
в) дата и время вылета
г) дата и время прибытия
д) цена билета
пункт б - не просто название, а ссылка на нужный сайт в нужное место для бронирования этого самого билета, который в таблице.
Вот собственно и все, что нужно сделать.
Для примера посмотрите работу сайта http://www.travelsupermarket.com/
Сайт работает по такому же принципу, который нужен.
Перед тем как сделать свою ставку на проект - посмотрите работу примера, работу сайтов - агентов, и только если вы уверены что можете это сделать и точно знаете как Вы будете это делать, тогда делайте Ваши ставки, господа.
И в комментариях укажите слово "летчик", чтобы я был уверен, что Вы прочитали задание до конца.
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