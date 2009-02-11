Запрос и получение данных с других сайтов

Нужно:

1. Простая форма:

Из списка выбирается один из аэропортов в Англии (список аэропортов и их 3х буквенные коды) будет предоставлен

Выбираются дата вылета (Departure), количество взрослых/детей

Пункт назначения всегда один и тот же Corfu (CFU) Greece

2. По выбранным параметрам скрипт делает запрос у сайтов - агентов по продаже билетов:

http://flights.thomson.co.uk

http://www.flythomascook.com

http://www.avro.co.uk/

http://www.flights.monarch.co.uk

http://www.firstchoice.co.uk/

http://www.jet2.com/

(Когда будете пробовать - выбирайте период с мая по сентябрь, в другое время полетов нет).

3. Скрипт получает запрошенные данные с вышеперечисленных сайтов.

Полученные результаты выводятся в таблицу с таким содержанием:

а) Логотип агента (агент - один из вышеперечисленных сайтов, откуда бралась информация)

б) Название агента

в) дата и время вылета

г) дата и время прибытия

д) цена билета

пункт б - не просто название, а ссылка на нужный сайт в нужное место для бронирования этого самого билета, который в таблице.

Вот собственно и все, что нужно сделать.

Для примера посмотрите работу сайта http://www.travelsupermarket.com/

Сайт работает по такому же принципу, который нужен.

Перед тем как сделать свою ставку на проект - посмотрите работу примера, работу сайтов - агентов, и только если вы уверены что можете это сделать и точно знаете как Вы будете это делать, тогда делайте Ваши ставки, господа.

И в комментариях укажите слово "летчик", чтобы я был уверен, что Вы прочитали задание до конца.