Pearl или Ruby скрипт

Требуется программист в группу. Требования: хорошее знание php, mysql, xml -точнее simplexml, так же желательно js и ajax.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача стоит по созданию объектно ориентированного по\скрипта, работающего на стороне сервера.
Нужно создать мультипоточный прокси чеккер, с разпараллеливанием процессов, запускающегося по крону + веб морда.
Рабочие процессы:
краулер-граббер
чеккер прокси
речеккер отобранных
экспорт (списка в отдельную папку, фтп, емейл)
Возможность запускать несколько выбранных процессов, монитор работы и монитор нагрузки на сервер (процессор, рам, сетевые потоки).
Грамотная работа с БД при высоких нагрузках.
Оставляйте предложения с ценой. Портфолио из сложных\не тривиальных\серьезных скриптов - обязательно к показу.
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