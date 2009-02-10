Скрипт поиска категорий на DLE сайтах

Что должен делать скрипт:

1.в скрипте должно быть поле для базы сайтов на движке DLE

2.скрипт должен подключаться к сайтам и вытаскивать список категорий

3.Сохранять список всех категорий в txt файл на сервере

4. уникализировать файл с категориями(удалять повторы)

5.скрипт должен быть многопоточным

То есть на входе я вставляю базу DLE сайтов а на выходе получаю список категорий этих сайтов без повторов в текстовом файле.

Пишите реально ли это сделать и вашу цену.

Почта для связи [email protected]