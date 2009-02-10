Скрипт поиска категорий на DLE сайтах

$20
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка162 просмотра
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Что должен делать скрипт:

1.в скрипте должно быть поле для базы сайтов на движке DLE

2.скрипт должен подключаться к сайтам и вытаскивать список категорий

3.Сохранять список всех категорий в txt файл на сервере

4. уникализировать файл с категориями(удалять повторы)

5.скрипт должен быть многопоточным

То есть на входе я вставляю базу DLE сайтов а на выходе получаю список категорий этих сайтов без повторов в текстовом файле.

Пишите реально ли это сделать и вашу цену.

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15 лет назад
Alexiy2
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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