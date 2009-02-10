Скрипт поиска категорий на DLE сайтах

Требуется программист в группу. Требования: хорошее знание php, mysql, xml -точнее simplexml, так же желательно js и ajax.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что должен делать скрипт:
1.в скрипте должно быть поле для базы сайтов на движке DLE
2.скрипт должен подключаться к сайтам и вытаскивать список категорий
3.Сохранять список всех категорий в txt файл на сервере
4. уникализировать файл с категориями(удалять повторы)
5.скрипт должен быть многопоточным
То есть на входе я вставляю базу DLE сайтов а на выходе получаю список категорий этих сайтов без повторов в текстовом файле.
Пишите реально ли это сделать и вашу цену.
Почта для связи [email protected]
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