Консультация по созданию / раскрутке блога

Как этот http://www.sms-script.ru/hidepay.html как этот, есть открытый код скрипта, нужно немного переделать. Разработчики скрипта не против чтобы фрилнсеры помогли мне в реализации скрипта, так как у разработчиков нет времени чтобы мне помочь! ТЗ. на странице оплаты нужно сделать ...