Консультация по созданию / раскрутке блога

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки278 просмотров
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Требуется проф. блоггер - специалист для консультации по созданию (принципы, юзабилити) блога / социалки на базе Livestreet, его подвязки (концептуальной) к коммерческому проекту + дальнейшая раскрутка (посты, комменты от нескольких лиц)

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15 лет назад
samcool
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
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