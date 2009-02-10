Необходимо создать скрипт каталога недвижимости, аналог http://realty.ngs.ru/

Интересует только верхнее меню вышеупомянутого сайта - Жилая,Новостройки,Коммерческая,Земля,Коттеджи,дома,Дачи,Гаражи,Аренда,Зарубежная,Ипотека

и меню - добавить Объявление

Остальной функционал - статьи, новости,рейтинги и т.п. не нужен, только каталог + тематический поиск в каждом разделе + возможность людям добавлять в разделы свои объявления + модерация.

От вас - интересует срок и стоимость.