Необходимо написать скрипт парсинга прайса постовщика в базу Webаsyst. База уже заполнена товарами+описания, убивать её не хочется. Сравнение оваров предполагаю, что можно производить по названию товаров. В случае нового товара или ненайденного – скрипт скидывает ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать скрипт каталога недвижимости, аналог http://realty.ngs.ru/
Интересует только верхнее меню вышеупомянутого сайта - Жилая,Новостройки,Коммерческая,Земля,Коттеджи,дома,Дачи,Гаражи,Аренда,Зарубежная,Ипотека
и меню - добавить Объявление
Остальной функционал - статьи, новости,рейтинги и т.п. не нужен, только каталог + тематический поиск в каждом разделе + возможность людям добавлять в разделы свои объявления + модерация.
От вас - интересует срок и стоимость.
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