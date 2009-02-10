Общение между id

Есть таблица в базе mysql: CREATE TABLE IF NOT EXISTS `all_posts` ( `id` int(11) NOT NULL auto_increment, `title` varchar(255) collate cp1251_general_cs NOT NULL COMMENT 'Название топика', `author` varchar(255) collate cp1251_general_cs NOT NULL COMMENT ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброе время суток. Для самописного движка требуется написать общение между зарегистрированными пользователями с возможностью создания групп.
Существует база услуг. По определенным критериям осуществляется поиск. В результате поиска в центральном фрейме мы видим профайл зарегистрированного пользователя, на котором размещена инфа (контакты………и другие услуги предоставляемые данным зарегистрировавшимся пользователем)
техзадание - создать модуль переписки между пользователями, с возможностью создания групп(группа может создаваться как пользоватьелем так и модератором), приглашения других пользователей в группу , отправка сообщения - имя пользователя(логин), тема, текст. папки входящих, ичходящих сообщений. отображение во входящей - дата, время сообщения, от кого, заголовок. возможность удаления из исходящих и входящих
кроме того необходима возможность сохранения нити сообщений.
К движку прикручивать будем сами.
майскуэль- 5 пхп- 5
Базу и структуру базы не высылаем
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