Общение между id

Доброе время суток. Для самописного движка требуется написать общение между зарегистрированными пользователями с возможностью создания групп.

Существует база услуг. По определенным критериям осуществляется поиск. В результате поиска в центральном фрейме мы видим профайл зарегистрированного пользователя, на котором размещена инфа (контакты………и другие услуги предоставляемые данным зарегистрировавшимся пользователем)

техзадание - создать модуль переписки между пользователями, с возможностью создания групп(группа может создаваться как пользоватьелем так и модератором), приглашения других пользователей в группу , отправка сообщения - имя пользователя(логин), тема, текст. папки входящих, ичходящих сообщений. отображение во входящей - дата, время сообщения, от кого, заголовок. возможность удаления из исходящих и входящих

кроме того необходима возможность сохранения нити сообщений.

К движку прикручивать будем сами.

майскуэль- 5 пхп- 5

Базу и структуру базы не высылаем