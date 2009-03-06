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Веб-программированиеЗавершен13 заявок252 просмотра
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15 лет назад
Semonov
46 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
HELL
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
46 отзывов(-1)
15 лет назад
$10
1 день
Выражаю свою благодарность и признательность Елене. Почаще бы на нашем пути встречались хорошие люди, как Елена. Большое человеческое спасибо за ваши труды. И конечно же поздравление с наступающим праздником! Пусть радостью сегодня солнце светит, В тени оставив сноп больших тревог, И все цветы, какие есть на свете, Цветут сегодня пусть у Ваших ног. Мастер будь - велик, талантлив, юн; Настроенье будет - лишь весеннее, В сердце и в душе всегда - июнь!!!
Спасибо Сергею за сотрудничество :) Было очень приятно общаться и получить такой теплый отзыв. Редко встретишь заказчиков, которые могут по-достоинству оценить подход к работе, особенно когда на малобюджетной или бесплатной основе.
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