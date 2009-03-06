Выражаю свою благодарность и признательность Елене. Почаще бы на нашем пути встречались хорошие люди, как Елена. Большое человеческое спасибо за ваши труды. И конечно же поздравление с наступающим праздником! Пусть радостью сегодня солнце светит, В тени оставив сноп больших тревог, И все цветы, какие есть на свете, Цветут сегодня пусть у Ваших ног. Мастер будь - велик, талантлив, юн; Настроенье будет - лишь весеннее, В сердце и в душе всегда - июнь!!!