Доработать shop-script premium

Веб-программированиеЗавершен9 заявок210 просмотров
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Нужно чтобы на странице детального просмотра, когда есть дополнительные фото - чтоб при щелчке на них сразу открвалось доп окно с большой фоткой (так же как и при щелчке на основном фото). Сейчас - при щелчке на дополнительном фото оно сначала замещает основное фото и только после щелчка по основной фотке открывается большая. Пишите цены, срок - завтра до обеда. В приват не писать, предложения скрыты.

15 лет назад
nemmo2000
Евгений 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов
Выбранный исполнитель
jamper
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 часов назад
15 лет назад
$10
1 день
Отличная работа. Константин сделал все профессионально и быстро. От сотрудничества остлись наилучшие впечатления. Рекомендую всем. Наивысшая оценка.
Заказчик адекватен. Четко поставил задачу. Четко отвечал на все мои распросы. Работой доволен
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