Доработать shop-script premium

Нужно чтобы на странице детального просмотра, когда есть дополнительные фото - чтоб при щелчке на них сразу открвалось доп окно с большой фоткой (так же как и при щелчке на основном фото). Сейчас - при щелчке на дополнительном фото оно сначала замещает основное фото и только после щелчка по основной фотке открывается большая. Пишите цены, срок - завтра до обеда. В приват не писать, предложения скрыты.