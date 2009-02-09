Движок сайта для компании

$100
Веб-программированиеЗакрыт25 заявок309 просмотров
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Требуется движок или адаптировать существующий (DruPal, WordPress, Dle) для сайта компании.

Должны быть следующие разделы:

- новости

- партнеры (каталог партнеров...будет список в виде визиток, лого+ контактная информация)

- сотрудники (фотка+ контактная инфа)

- пресс-релизы (будет выкладываться в виде pdf)

- фотоальбом

- видео-архив (нужен флэш-плеер)

остальные разделы, это обычный текст + фото.

Так-же нужны дополнительные настройки и функции...не очень серьезные (типа вывод новостей в отдельный столбик и т.д.)

Так-же нужна рассылка.

Подробное ТЗ и дизайн будет в ближайшие дни.

Требуется цена, сроки и на чем это будете делать.

15 лет назад
Freedon
Фридон 
39 летГрузия
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
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