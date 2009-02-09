Из форума в полноценный сайт

Добрый день! Есть форум-клуб любителей бильярда www.kruase.kiev.ua. Нужно на этом же шаблоне (так как нам дизайн второстепен, главно функционал) сделать сайт.

А вот к сайту главные требования такие:

-новостной блок

-фотогаллерея

-и самое главное профили играков.

Мне трудно формировать техзадание, так как никогда этого не делал. Но хотелось бы профили играков максимально нагрузить статистикой. В разделе турниры Вы можете ознакомится с информацией которая заполняется после каждого турнира. Это пересчет рейтинга, результаты встреч и т.д. Все это хотелось бы сделать в более юзабилити варианте. ))

Прошу посмотреть. И если видете как более правильно сформировать мои идеи, озвучивайте. Бюджет мероприятия, также хотелось бы услышать от Вас. Спасибо