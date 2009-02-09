Исправить ошибку

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Веб-программированиеЗакрыт12 заявок221 просмотр
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Сайт gameglobal.ru базирующийся на цмс Joomla в настоящее время недоступен, сайт переносился с одного хостинга на другой, были скопированы абсолютно все файлы, но сайт так и не начал работать в чем дело незнаю. Необходимо восстановить работу сайта.

15 лет назад
dexter007
36 летТаиланд
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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