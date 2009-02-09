Требуется сделать небольшой сайт для информационного киоска (терминала). Также приветствуются готовые CMS. Сверху шапка (предоставлю), Меню будет состоять из 7 пунктов. Важно учесть что сайт будет для информационного киоска, т.е. должны быть большие кнопки меню, браузера есстественно не будет видно, следовательно браузерная функция скроллинга не будет доступна. Пишем сроки и цену.