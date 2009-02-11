Сделать список на Ajax

Веб-программированиеЗавершен6 заявок217 просмотров
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Есть готовый модуль. в нем есть списки раскрывающиеся, необходимо сделать эти списки на Ajax, чтобы выбирая пункт в первом списке, подгружался следующий список, с содержанием, которое относиться к выбранному пункту. и так далее.

Ajax
15 лет назад
dtar
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
nifus
Иван 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Александр, за вменяемые деньги выполнил заказ быстро, что Важно отметить без лишних вопросов. Остался доволен. Уже заказал у него еще выполнение 3-х проектов.
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