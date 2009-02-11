Сделать список на Ajax

Требуется создать обычный сайт компании информационного характера. ТЗ высылаю на почту после предварительной переписки. Пишите в личку или асю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый модуль. в нем есть списки раскрывающиеся, необходимо сделать эти списки на Ajax, чтобы выбирая пункт в первом списке, подгружался следующий список, с содержанием, которое относиться к выбранному пункту. и так далее.
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