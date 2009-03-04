В общем есть ошибки некоторые, которые надо пофиксить, если они не сложные.. если сложные, то обсуждаем... Один программер есть! но он зашивается! Нужна помощь... Знание муськи, пхп, джавы, джавы скриптов приветствуется... возможность работы по ночам приветствуется... Скорость ...
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Нужнен php скрипт RSS грабера который собирает все RSS каналы а затем после обработки отправляет по XML RPC/mail на блоги или сохран. в файлы - по выбору. Все должно работать по крону. Более детальное ТЗ предоставлю
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