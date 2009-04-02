Редизайн сайта автокосметического салона

Цель и задачи проекта:

• Основная Цель Проекта - Привлечение новых клиентов и возобновление интереса старых путем организации нового Интернет-ресурса с круглосуточным доступом к информации о правилах работы с клиентами, предлагаемых товарах и услугах.

• Информативная функция - Обеспечение постоянных и потенциальных клиентов компании актуальной информацией о поступлении новых товаров, снятии с продажи устаревших товаров, изменении цен на товары и услуги, появления новых технологий и предложений.

• Имиджевая функция - повышение имиджа компании.

• Основной инструмент для коммуникации с потенциальными потребителями товаров и услуг, от частных лиц до дилеров или франчайзи.

• Торговый каталог, удобный для клиентов компании: как постоянных, так и новых, на которой они могут не только сделать заказ на товар, доступный в настоящее время к продаже, но и получить информацию о новинках рынка, на которые клиенты могут оставить заказ и получить данный товар после его поступления на склады компании.