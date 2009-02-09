Требуется сервис (система тематического поиска)

Требуется создать сервис (система тематического поиска по базам). Вот о чем я говорю: www.careerjet.ru и т.п. сайты. Тематика другая, я показал принцип. Т.е. данные будут скачиваться на наш сервис с помощью XML-файла (может вы предложите свои идеи). Предлагайте свои цены и сроки работ только в личку с указанием названия проекта.