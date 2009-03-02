Хостинг - Masterhost.

Из контрольной панели автоматом установлена Joomla.

Нужно сделать каталог фототехники.

На сайте колонка слева - каталог, где можно выбрать модель.

Сам каталог надо структурировать как здесь: http://market.yandex.ru/catalog.xml?hid=90607

Изначально видны основные разделы, жмём на раздел - он раскрывается (как если в проводнике на плюс нажать).

Раскрытие без перезагрузки страницы.

Основных производителей в списке каталога можно выделять жирным шрифтом или цветом.

На каждое наименование нужны следующие поля:

- название;

- фотографии наименования (можно увеличивать без перезагрузки страницы);

- таблица с характеристиками (разные таблицы под каждый основной раздел http://market.yandex.ru/catalog.xml?hid=90607);

- текстовое описание (с html тегами);

- отзывы (пока без формы добавления пользователем);

- фото, сделанные этим наименованием (для фотоаппаратов и объективов) (thumbnail, при нажатии открывается отдельная страница с полной фотографией) (сами фото добавлять не нужно);

- возможность сравнения наименований внутри одного из основных разделов (сравнение по таблицам с характеристиками (т.к. поля там одинаковые)), текстовым описаниям и отзывам).

Базу самих наименований нужно взять соответственно с http://market.yandex.ru/catalog.xml?hid=90607. Оттуда же - таблицы с характеристиками, фотографии наименований (thumbs и полные). Вручную их перебивать не предлагать.

Подбор аппарата - в каталоге рядом с каждым основным разделом кнопка "подобрать". Подбор сделать как на маркете.

Нужна возможность в дальнейшем добавлять различные поля куда надо, менять дизайн каталога (как я понимаю, можно сделать CSS файл "всё в одном").

Если лучше подойдёт не Joomla, а что ещё - можно поменять CMS на другую доступную и удобную.

Деньги плачу по завершении работ. Согласен на безопасную сделку Weblancer. Согласен и без неё.

Пишите, пожалуйста, только в предложениях к проекту. Предложения видны только мне.