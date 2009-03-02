Нужно разработать систему поиска туров. Такие как tury.ru(http://www.profi.tury.ru/docs/profi_access_ta.htm) foros.ru exat.ru(http://exat.ru/) Теоретически это выглядит так: импортирования данных( туров) туроператора с его сайта (системы) в мою систему в режиме реального времени. Но если к примеру у ТО тур исчезает то в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Хостинг - Masterhost.
Из контрольной панели автоматом установлена Joomla.
Нужно сделать каталог фототехники.
На сайте колонка слева - каталог, где можно выбрать модель.
Сам каталог надо структурировать как здесь: http://market.yandex.ru/catalog.xml?hid=90607
Изначально видны основные разделы, жмём на раздел - он раскрывается (как если в проводнике на плюс нажать).
Раскрытие без перезагрузки страницы.
Основных производителей в списке каталога можно выделять жирным шрифтом или цветом.
На каждое наименование нужны следующие поля:
- название;
- фотографии наименования (можно увеличивать без перезагрузки страницы);
- таблица с характеристиками (разные таблицы под каждый основной раздел http://market.yandex.ru/catalog.xml?hid=90607);
- текстовое описание (с html тегами);
- отзывы (пока без формы добавления пользователем);
- фото, сделанные этим наименованием (для фотоаппаратов и объективов) (thumbnail, при нажатии открывается отдельная страница с полной фотографией) (сами фото добавлять не нужно);
- возможность сравнения наименований внутри одного из основных разделов (сравнение по таблицам с характеристиками (т.к. поля там одинаковые)), текстовым описаниям и отзывам).
Базу самих наименований нужно взять соответственно с http://market.yandex.ru/catalog.xml?hid=90607. Оттуда же - таблицы с характеристиками, фотографии наименований (thumbs и полные). Вручную их перебивать не предлагать.
Подбор аппарата - в каталоге рядом с каждым основным разделом кнопка "подобрать". Подбор сделать как на маркете.
Нужна возможность в дальнейшем добавлять различные поля куда надо, менять дизайн каталога (как я понимаю, можно сделать CSS файл "всё в одном").
Если лучше подойдёт не Joomla, а что ещё - можно поменять CMS на другую доступную и удобную.
Деньги плачу по завершении работ. Согласен на безопасную сделку Weblancer. Согласен и без неё.
Пишите, пожалуйста, только в предложениях к проекту. Предложения видны только мне.
- Похожие заказы
- $2500Веб-программирование23 заявкиЗакрыт15 лет назад
Для портала http://prodengi.kz нужно сделать пару модулей 1. модуль ведения курсов валют, который будет работать аналогично сайту http://kurs.kz или http://cash.rbc.ru/ т.е. возможность обменным пунктам и банкам регистрировать свой обменный пункт, получить ЛиП и обновлять ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Вообщем, нужно доделать скрипт форума. (т.е человек начал его делать и исчез) кто заинтересован контакт: ЛСЗавершен15 лет назад
Нужен простенький граббер полной новости для DLE сайтов. В нём я указываю ссылку на полную новость на одном из сайтов и он выдаёт её мне в виде бб-кода. Исполнителя выберу по цене. Так же рассмотрю все готовые ...Закрыт15 лет назад
Нужно разработать для киносайте плэер, подробности и пожелания пришлю выбранному исполнителю.. Сейчас стоит оригинальный, но хотелось бы его поменять. Предлогайте цены, в пределах разумного конечно, так как там всё просто, а тоесть надпись в углу ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Требуется спарсить 2 каталога с сайтов www.gifts.ru и www.happygifts.ru на suvenirmedia.ru. Бюджет 1500 руб. Желательно оставляйте свой контактный телефон. Спасибо.Веб-программирование12 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Дизайн с анимацией прикреплен. нужно сделать подгрузку страниц с контентом через xml, с возможностью добавления новых страниц, прелоадер, форму отправки емейла. Хорошо, но не обязательно, если вы живете в Москве - подобного рода задания будут постоянно. Бюджет ...Завершен15 лет назад
Требуется скрипт который будет отображать на динамическом сайте текст в следующем порядке (пример): 1. Страница ?cat_id=76 - текст из файла /text/1.txt 2. Страница ?cat_id=77 - текст из файла /text/2.txt И.т.п. Шаблон сделан на смарти Прошу не писать в ICQВеб-программирование2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Необходимо внести изменения в админку самописной cms. ТЗ вышлю на почту.Завершен15 лет назад
Специалист по Drupal, умеющий сделать сайт в профессиональном стиле, основываясь на макетВеб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад