Граббер полной новости с DLE сайтов

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки201 просмотр
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Нужен простенький граббер полной новости для DLE сайтов.

В нём я указываю ссылку на полную новость на одном из сайтов и он выдаёт её мне в виде бб-кода.

Исполнителя выберу по цене. Так же рассмотрю все готовые варианты

15 лет назад
Alexiy2
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
rogue
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов(-1)
15 лет назад
$20
1 день
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