Граббер полной новости с DLE сайтов

Нужно разработать для киносайте плэер, подробности и пожелания пришлю выбранному исполнителю.. Сейчас стоит оригинальный, но хотелось бы его поменять. Предлогайте цены, в пределах разумного конечно, так как там всё просто, а тоесть надпись в углу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен простенький граббер полной новости для DLE сайтов.
В нём я указываю ссылку на полную новость на одном из сайтов и он выдаёт её мне в виде бб-кода.
Исполнителя выберу по цене. Так же рассмотрю все готовые варианты
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