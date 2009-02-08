Спарсить каталог

$50
Веб-программированиеЗакрыт12 заявок292 просмотра
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Требуется спарсить 2 каталога с сайтов www.gifts.ru и www.happygifts.ru на suvenirmedia.ru.

Бюджет 1500 руб. Желательно оставляйте свой контактный телефон. Спасибо.

15 лет назад
internetlux
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов(-1)
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