Генератор контента

СИСТЕМА АВТОРАЗМЕЩЕНИЯ КОНТЕНТА

Основной принцип работы.

Пользователь имеет несколько сайтов родственной тематики (саттелиты). Система предназначена для автоматического размещения и регулярного обновления контента (статей) на всех сайтах, при этом используется принцип генерации текста статьи путем случайного выбора из многовариантного шаблона. Автообновление статей происходит автоматически с частотой, задаваемой пользователем, при этом новый вариант статьи заменяет старый.

Управляющая система может быть размещена на сайте или на локальной машине, при этом размещение на сайте предпочтительнее.

Подробнее ТЗ в приложенном файле