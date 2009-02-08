Генератор контента

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок239 просмотров
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СИСТЕМА АВТОРАЗМЕЩЕНИЯ КОНТЕНТА

Основной принцип работы.

Пользователь имеет несколько сайтов родственной тематики (саттелиты). Система предназначена для автоматического размещения и регулярного обновления контента (статей) на всех сайтах, при этом используется принцип генерации текста статьи путем случайного выбора из многовариантного шаблона. Автообновление статей происходит автоматически с частотой, задаваемой пользователем, при этом новый вариант статьи заменяет старый.

Управляющая система может быть размещена на сайте или на локальной машине, при этом размещение на сайте предпочтительнее.

Подробнее ТЗ в приложенном файле

15 лет назад
discovery
Дмитрий 
56 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
vladmax
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$130
1 день
Дмитрий - замечательный заказчик. абсолютно внятное ТЗ, гибкость требований, достойная оплата. хотелось бы продолжить сотрудничество.
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