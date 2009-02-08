Натянуть шаблон на RunCms

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки115 просмотров
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Работа в паре с дизайнером.

Шаблон готов на 90%, но есть вопросы в возможностях движка.

Жду предложений!

15 лет назад
myloginfreelance
Петров 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
MetallOFF_ON
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
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