Аудио флеш плеер для сайта

Необходимо создать музыкальный плеер для сайта (примерно как http://www.datpiff.com/pop-mixtape-player.php?id=m48aec7f) по следующему тз:

1) плеер принимает параметры при загрузке (/flash/mixtapes/mixtapePlayer.swf?1=&2=&tid=m&st=t) и загружает xml из /player.php?1=&2= Где tid - номер в трека в xml, с которого плеер должен начать проигрывание, а st - указатель включать проигрывание сразу (t) или после нажатия кнопки play (f)

2) из полученного xml формируется плейлист (может состоять и из одного трека) а так же название альбома, исполнитель и 128х128 кавер альбома (ссылка на изображение).

3) при завершении проигрывания одного трека сразу включается следующий по плейлисту. По окончании плейлиста он проигрывается с начала.

4) Кнопки Play/Pause Backward/Forward регулятор громкости, прогресс бар. Когда трек подгружается прогресс бар должен мигать (fadeout fadein)

5) нужна возможность проигрывания файла с определенного момента (тычок по прогрессбару)

По дизайну:

я приложил небольшой эскизик, что бы мне хотелось увидить. Серый фон за границами блока должен быть прозрачным. Очень нравится маковский стиль и хотелось бы в подобном стиле дизайнчик. При наведении мышью на трек с списке нужно чтобы он как-то выделялся(подсвечивался).

Хотел бы услышать ваши предложения. Сроки в общем-то не принципиальны, бюджет 200$. Плачу вебманями.