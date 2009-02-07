Модифицировать PHP скрипт для других данных

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок227 просмотров
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Имеется простой PHP скрипт, который делает следующее:

- Через XML-RPC получает данные из веб-приложения и наполняет этими данными одну таблицу в MySQL.

Требуется модифицировать данный скрипт, чтобы он:

- Работал через XML-RPC и получал данные несколько другого типа. Возможно потребуется обратиться два раза с разными запросами.

- Распарсить результат на нужные куски и кое-что дополнительно разбить на части.

- Наполнить этими данными другую таблицу. Примерно 17 колонок разных типов.

Если можете КАЧЕСТВЕННО и быстро сделать - просьба указать стоимость работы и примерный срок выполнения.

Если что-то непонятно описано или нужны дополнительные пояснения - спрашивайте.

Спасибо.

PHP
15 лет назад
wrc
Канада
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
qbori
Борис 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
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16 отзывов
15 лет назад
$40
1 день
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