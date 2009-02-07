Модифицировать PHP скрипт для других данных

Рассылка сообщений по сайту знакомств пользователь регистрируется, выбирает кому отослать сообщения, скрипт рассылает подробности в асе четыре550844шестьпять
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется простой PHP скрипт, который делает следующее:
- Через XML-RPC получает данные из веб-приложения и наполняет этими данными одну таблицу в MySQL.
Требуется модифицировать данный скрипт, чтобы он:
- Работал через XML-RPC и получал данные несколько другого типа. Возможно потребуется обратиться два раза с разными запросами.
- Распарсить результат на нужные куски и кое-что дополнительно разбить на части.
- Наполнить этими данными другую таблицу. Примерно 17 колонок разных типов.
Если можете КАЧЕСТВЕННО и быстро сделать - просьба указать стоимость работы и примерный срок выполнения.
Если что-то непонятно описано или нужны дополнительные пояснения - спрашивайте.
Спасибо.
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