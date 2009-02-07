Ночная работа. PHP/Ajax исправить ошибку в скрипте

Сайт сверстан, написано техзадание. Сверстанные страницы можно видеть здесь: http://repdom.info/new/index.html http://repdom.info/new/archive.html http://repdom.info/new/news.html http://repdom.info/new/city.html http://repdom.info/new/foto.html Техзадание здесь: http://repdom.info/new/plan.txt Требуются услуги программистов по реализации описанного в техзадании функционала. Upd: В связи с уходом взятого на проект исполнителя, ищется новый программист. Код может быть написан на языках ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прямо сейчас, актуально.
Нужно исправить ошибку в объект ориентированном php скрипте. Он на каком то фреймворке.
Ошибка, видимо, логическая.
Error и в логах ошибку не выдаёт. Скрипт хорошо логирует все процессы.
Оставляйте заявку, пишите ICQ/Jabber/QIP - свяжусь.
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