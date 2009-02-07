Поправить модуль Joomla

Движок Joomla. Имеется модуль mod_janews выводящий на главную несколько новостей из каждой категории или раздела.

Задача: Вставить в пустую область что то своё: картинку, текст, ссылку (то есть любой хтмл) либо указать мне куда именно его вставить.

рисунок прилагается или тут http://s48.radikal.ru/i122/0901/12/f00a747c65e3.jpg

Просьба писать только тем, кто действительно понимает как это сделать. А так же только тех кто понимает что такое "СРОК ИСПОЛНЕНИЙ"

Так же просьба указывать стоимость этой работы и срок исполнения.