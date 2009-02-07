Поправить модуль Joomla

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки135 просмотров
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Движок Joomla. Имеется модуль mod_janews выводящий на главную несколько новостей из каждой категории или раздела.

Задача: Вставить в пустую область что то своё: картинку, текст, ссылку (то есть любой хтмл) либо указать мне куда именно его вставить.

рисунок прилагается или тут http://s48.radikal.ru/i122/0901/12/f00a747c65e3.jpg

Просьба писать только тем, кто действительно понимает как это сделать. А так же только тех кто понимает что такое "СРОК ИСПОЛНЕНИЙ"

Так же просьба указывать стоимость этой работы и срок исполнения.

Joomla
15 лет назад
lekoleko
Косьмин 
50 летИспания
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
free--lancer
Украина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов(-1)
15 лет назад
$12
1 день
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