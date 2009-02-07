Поправить модуль Joomla

Имеется система построения сайтов - Kandidat CMS, которая не использует базы MySQL, и работает на PHP. html-код и код PHP разделены Требуется небольшая доработка: чтобы система умела создавать вложенные меню и работать с ними и чтобы ...
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Движок Joomla. Имеется модуль mod_janews выводящий на главную несколько новостей из каждой категории или раздела.
Задача: Вставить в пустую область что то своё: картинку, текст, ссылку (то есть любой хтмл) либо указать мне куда именно его вставить.
рисунок прилагается или тут http://s48.radikal.ru/i122/0901/12/f00a747c65e3.jpg
Просьба писать только тем, кто действительно понимает как это сделать. А так же только тех кто понимает что такое "СРОК ИСПОЛНЕНИЙ"
Так же просьба указывать стоимость этой работы и срок исполнения.
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