Написать скрипт!

Имеется система построения сайтов - Kandidat CMS, которая не использует базы MySQL, и работает на PHP. html-код и код PHP разделены Требуется небольшая доработка: чтобы система умела создавать вложенные меню и работать с ними и чтобы ...
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Скрипт должен выполняться на стороне сервера и обработать все *.html страницы сайта (10-30к стр)
Все страницы имеют следующую структуру:
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include("http://www.mysite.ru/header.html");
?>
Текст страницы
include("http://www.mysite.ru/footer.html");
?>
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Такая структура сайта в биржах ссылок не позволяет на вторые страницы вставлять код системы в дизайн
Необходимо в тексте всех страниц заменить код инклуда на следующий:
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include_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/bottom.htm');
?>
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