Требуется доработка WebAsyst Shop-Script

Имеется система построения сайтов - Kandidat CMS, которая не использует базы MySQL, и работает на PHP. html-код и код PHP разделены Требуется небольшая доработка: чтобы система умела создавать вложенные меню и работать с ними и чтобы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пока только программная доработка, потом внедрение дизайна.
По программной:
- изменение доп характеристик товара
У одного товара "А" есть разные комплектации АВ, АС, АД - нужно
сделать выбор или или. Примерно это как сейчас, только выбор не из
выпадающего списка, а просто из списка, который полностью представлен
Например1:
Товар А - 20руб
Варианты комплектации -
В +10 руб
С +15 руб
Д +25 руб
Нужно поставить только точку напротив комплектаци или В или С или Д, и
сумма приплюсуется к А. Желательно чтоб эти варианты и генерировались
в прайсе.
И второе, чтоб к товару можно было добавить дополнительные опции
(комплектующие)
Например2:
Остается выбор комплектации и добавляетя 2-й пункт - дополнительные
опци. Они могут выбираться, как все сразу так и одна, короче на выбор -
т.е не по схеме или или.
Товар А - 20руб
Варианты комплектации:
или - В +10 руб
или - С +15 руб
или - Д +25 руб
Дополнительные модули:
- 1 +10 руб
- 2 +5 руб
- 3 +2 руб
- 4 +17 руб
Можно выбрать вместе любые модули. Потом все суммируется и
генерируется в прайсах и заказах, соответственно выбранных комлектаций
и модулей (но в прайсах будут представлены варианты комлектации
отдельно, и модули тоже отдельно, как обычный товар с этого же
раздела). Дополнительные Модули - это продукты из этого раздела, их можно
купить отдельно.
- изменение валютного раздела
Нужно сделать так, чтобы товар можно было вводить в любой валюте, а не
только в главной как сейчас в магазине. Так как товар покупается и за
грн. и за руб и за USD и за Евро. Нужно вводить товар в валюте в
которой он закупался, а в магазине он будет прдставляться в общей
(выбранной по умолчанию - главной) валюте. Пересчет будет делаться по
курсам в магазине.
- отзывы по товару должны выводится все сразу на страницу продукта, а
не парочку а потом переход на страницу отзывов, как сейчас. И еще надо их немного подправить, чтоб можно было отвечать на темы.
Это первый этап, возможны еще дополнения, но это все в процессе....
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