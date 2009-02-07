Требуется доработка WebAsyst Shop-Script

Пока только программная доработка, потом внедрение дизайна.

По программной:

- изменение доп характеристик товара

У одного товара "А" есть разные комплектации АВ, АС, АД - нужно

сделать выбор или или. Примерно это как сейчас, только выбор не из

выпадающего списка, а просто из списка, который полностью представлен

Например1:

Товар А - 20руб

Варианты комплектации -

В +10 руб

С +15 руб

Д +25 руб

Нужно поставить только точку напротив комплектаци или В или С или Д, и

сумма приплюсуется к А. Желательно чтоб эти варианты и генерировались

в прайсе.

И второе, чтоб к товару можно было добавить дополнительные опции

(комплектующие)

Например2:

Остается выбор комплектации и добавляетя 2-й пункт - дополнительные

опци. Они могут выбираться, как все сразу так и одна, короче на выбор -

т.е не по схеме или или.

Товар А - 20руб

Варианты комплектации:

или - В +10 руб

или - С +15 руб

или - Д +25 руб

Дополнительные модули:

- 1 +10 руб

- 2 +5 руб

- 3 +2 руб

- 4 +17 руб

Можно выбрать вместе любые модули. Потом все суммируется и

генерируется в прайсах и заказах, соответственно выбранных комлектаций

и модулей (но в прайсах будут представлены варианты комлектации

отдельно, и модули тоже отдельно, как обычный товар с этого же

раздела). Дополнительные Модули - это продукты из этого раздела, их можно

купить отдельно.

- изменение валютного раздела

Нужно сделать так, чтобы товар можно было вводить в любой валюте, а не

только в главной как сейчас в магазине. Так как товар покупается и за

грн. и за руб и за USD и за Евро. Нужно вводить товар в валюте в

которой он закупался, а в магазине он будет прдставляться в общей

(выбранной по умолчанию - главной) валюте. Пересчет будет делаться по

курсам в магазине.

- отзывы по товару должны выводится все сразу на страницу продукта, а

не парочку а потом переход на страницу отзывов, как сейчас. И еще надо их немного подправить, чтоб можно было отвечать на темы.

Это первый этап, возможны еще дополнения, но это все в процессе....

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