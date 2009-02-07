Доработка простейшего скрипта движка сайтов

Имеется система построения сайтов - Kandidat CMS, которая не использует базы MySQL, и работает на PHP. html-код и код PHP разделены

Требуется небольшая доработка: чтобы система умела создавать вложенные меню и работать с ними и чтобы у админа имелась возможность иметь имя не только "администратор".

Дополнительные сведения:

В админке (каталог admin):

Логин "администратор"

Пароль "admin"

В каталоге article держатся тексты статей

В каталоге engine

config.php - конфигурация

functions.php - движок

menu.php - меню создаваемых сайтов и его надо сделать многоуровневым, файлредактируется из админки, но можно оставить так, чтобы редактирование меню шло в текстовом редакторе, например, с использованием тэгов.

В каталоге template - css шкурки оформления сайтов.