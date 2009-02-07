Вывести текст рандомом на главной странице сайта

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки172 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть желание выводить текст рандомом на главной странице сайта. Тоесть один раз открывается сайт с одним текстом второй раз открывается с другим текстом и так по кругу.(НЕ ИМЕЕТСЯ ВВИДУ ПОЛНыЙ ТЕКСТ САЙТ) Текст скажем как название сайта. К примеру так. Здравствуйте приветсвуем вас на нашем сайте...... второй раз У нас вы найдете фильмы видео и т д..... Мотор сайта ДЛЕ. Наверное есть код пхп какой то что надо вставлять в маин tpl и указать текс. Вообщем если кто знает как делать пишите на аську 320250354 Сюда не пишите все равно не отвечу. Бюджет тоже обсудим через аську

15 лет назад
saharas
Ramil 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
  • Похожие заказы

  • Отредактировать компонент Joomla

    Нужно доработать компонент добавления новостей в Joomla 1.хх. У всех категорий есть свой индивидуальный id так вот мне нужно, чтобы из админки можно было прописать для каждого id свою папку картинок, которые будут загружаться при ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен сайт на Joomla

    Есть шаблон сверстанный под joomla, нужно собрать на нем сайт со следующей структурой: «Контакты» текстовая страница «Цели» текстовая страница «Вопросы и ответы» Раздел(FAQ) «Документы» Раздел – Каталог, выкладывать док-ты(статьи) «Услуги наших партнеров» раздел – несколько подразделов «Мнение» Каталог статей «новости» «Правовой ...

    Joomla
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно собрать сайт на Joomla

    Есть сверстанный шаблон под joomla, нужно собрать структуру: «Контакты» текстовая страница «Цели» текстовая страница «Вопросы и ответы» Раздел(FAQ) «Документы» Раздел – Каталог, выкладывать док-ты(статьи) «Услуги наших партнеров» в разделе будет несколько подразделов «Мнение» каталог статей «новости» «Правовой всеобуч» (раздел) Каталог статей, ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен скрипт для массовой рассылки

    1. сделать рассыльщик быстрым 2. сделать возможность рассылки по расписанию.Т.е. оператор может руками менять желаемое время для рассылки и также в календарике проставлять даты когда он хочет чтоб объявление было разослано. 3. сейчас в программе около 5000 ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Исправить скрипт игры

    $30

    Был программер, запорол скрипт, так что сказать объем работ я точно не смогу. Задача: Сделать из скрипта рабочий. Скрипт игровой (за основу взят движок средневековье). Если исправить те баги которые появились будет очень сложно, то можно поставить 1 из ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Разработка проекта средней сложности (PHP+MySQL)

    $100

    Требуется веб-программист для разработки проекта средней сложности, чтобы зарегистрированный пользователь мог отправлять сообщения на модерацию и после чего в базу данных и мог случайным образом получать сообщения из базы данных.

    PHPMySQL
    Веб-программирование21 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Flash для управления удаленной машиной

    Необходимо разработать Flashку для работы с удаленным сервером RAdmin, RealVNC или другим. Т.е. чтобы через flash можно было управлять удаленной машиной. Нужны все функции обычного клиента. Сроки не важны, важен бюджет.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Форма обратной связи

    $7

    Нужна форма обратной связи, вписать в существующий сайт на страницу контактов. Рассматриваю различные способы оплаты. Обязательно чтоб в форме распознавались русские буквы при приходе письма на почту!!! Капча так же обязательна. ----- 1. Фамилия, имя* 2. Возраст* 3. Спортивное звание 4. Команда, за ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад