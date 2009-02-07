Вывести текст рандомом на главной странице сайта

Есть желание выводить текст рандомом на главной странице сайта. Тоесть один раз открывается сайт с одним текстом второй раз открывается с другим текстом и так по кругу.(НЕ ИМЕЕТСЯ ВВИДУ ПОЛНыЙ ТЕКСТ САЙТ) Текст скажем как название сайта. К примеру так. Здравствуйте приветсвуем вас на нашем сайте...... второй раз У нас вы найдете фильмы видео и т д..... Мотор сайта ДЛЕ. Наверное есть код пхп какой то что надо вставлять в маин tpl и указать текс. Вообщем если кто знает как делать пишите на аську 320250354 Сюда не пишите все равно не отвечу. Бюджет тоже обсудим через аську